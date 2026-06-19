【フルプロテクト サイドローダー】 6月 発売予定 価格：オープン 参考価格：680円 アクラスは、トレカサプライ「フルプロテクト サイドローダー」を6月に発売する。価格はオープンで、参考価格は680円。 本製品は、四方を囲う構造でカードをしっかり保護する、横入れタイプのカードローダーで、カ