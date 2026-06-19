【ホロライブ #hololive IF -Relax time-儒烏風亭らでん】 11月 展開予定 BANDAI SPIRITSは、プライズ「ホロライブ #hololive IF -Relax time-儒烏風亭らでん」を11月に展開することを発表した。 本製品は、カバーが運営する「ホロライブプロダクション」より、「ReGLOSS」の賑やかしネタ枠担当である「儒烏風亭らでん」さんを、同社のプライズフィギュアシリーズ「#hololive IF