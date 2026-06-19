笹越橋交差点（紫竹山IC方面）の状況。2026年5月撮影。 新潟バイパスと古町・万代を結ぶ「万代島ルート線」 万代島ルート線の事業位置図 万代島（ばんだいじま）ルート線は、新潟バイパス「紫竹山（しちくやま）IC」から新潟市中央区寄居町までを結ぶ、全長約5.6kmの都市計画道路だ。新潟市中心部を南北方向に結び、東西方向に走る幹線道路「新潟バイパス」と接続する重要な路線となる。このうち、柳都（り