日米韓合同訓練後に整列する各国の隊員＝19日午前、横浜市第3管区海上保安本部（横浜）は19日、横浜港で米国沿岸警備隊と韓国海洋警察庁との合同訓練を実施し、不審者制圧や所持品検査の手順を確認した。3カ国の海上保安機関の連携や協力関係強化が狙い。訓練は逃走した不審船を追跡、制圧する想定で行われ、海に捨てられた不審物の回収も実施された。訓練に先立ち、米国沿岸警備隊の巡視船が横浜港に入港。巡視船のブライアン