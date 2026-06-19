１９日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、金曜名物企画の投扇興バトルを放送。今回は名人戦で、応募してきた落語家チームが登場したが、その中に９０年代のバラエティ界を席巻した個性派タレントが久々に登場した。この日の「投扇興バトル」は名人がぽかぽかチームと対戦する特別企画。応募してきたのは落語家の金原亭世之介。弟子たちを引き連れて「ほんものを見せて上げないといけないんじゃないかなと」と意気込ん