「340R」に1960年代のエッセンスを取り入れた記念モデルケータハムカーズ・ジャパンは2026年6月19日、軽量小型スポーツカーのケータハム「セブン340R」をベースにした特別限定車「CATERHAM SEVEN 340 SUPERSPRINT EDITION（以下、セブン340 スーパースプリントエディション）」を発表しました。同日より販売を開始しています。小型スポーツカー「セブン」シリーズは1957年に登場しました。【画像】超カッコいい！ これが新