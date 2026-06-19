Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、漫画『サンダー3』を絶賛し、話題を呼んでいる。 大森は6月16日、自身のXを更新し「サンダー3がおもろすぎるのよ」と投稿。シンプルながら熱量のこもったひと言は、3万件を超える「いいね」を集めるなど大きな反響を呼んでいる。 【画像】漫画愛をつぶやく大森元貴 大森はかねてより漫画好きとしても知られ、これまでにもXで作品への愛をたびたび語ってきた。2022年には「BLEA