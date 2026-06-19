人気漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』が、半年ぶりに連載を再開した。あわせてWEB漫画サイト「COMIC FUZ」では全話無料公開がスタートし、原作者・はまじあきによる描き下ろしイラストの投稿も重なって、大きな話題を呼んでいる。 【画像】『ぼっち・ざ・ろっく！』ダブルピースする山田リョウ 同作は、6月18日発売の「まんがタイムきららMAX」8月号より連載を再開。はまじあきの体調不良により今年1月発売号から休