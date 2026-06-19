トラウトは今季74試合で17HRと好調を維持エンゼルスのマイク・トラウト外野手が18日（日本時間19日）、右ハムストリングの負傷で10日間の負傷者リスト（IL）入りした。近年は度重なる怪我による離脱が続いている。好調かと思われた矢先の悲報に、日米のファンからは「最悪のニュースだよ」などと嘆きや無念の声が寄せられた。MLB公式サイトでエンゼルス番を務めるレット・ボリンジャー記者が、自身のX（旧ツイッター）でトラウ