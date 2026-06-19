ABEMAは、6月20日より劇場版『ポケットモンスター』全24作品を、4週間連続で毎週土日に順次無料放送することを発表した。あわせて放送作品のリストがすべて公開された。「夏はポケモン！」がABEMAで始まる。【画像】ラティオスと遊ぶピカチュウ！劇場版『ポケモン』歴代場面カットアニメ『ポケットモンスター』チャンネルの特別企画として決定した劇場版の無料一挙放送企画では、6月20日から4週連続で劇場版長編全24作品を順次