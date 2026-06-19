アメリカ中央軍はトランプ大統領の指示でイランの港湾への海上封鎖を全面的に解除したと発表しました。【映像】バンス副大統領「きょうからカウントダウンを始める」アメリカ中央軍は18日トランプ大統領の指示に基づいて、イランの港湾に出入りする船舶への封鎖を全面的に解除したと明らかにしました。一方で、アメリカ海軍の艦艇はイランとの合意を確実に進めるため周辺の海域にとどまるとしています。バンス副大統領「我々