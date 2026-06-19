「ギフテッド」…みなさんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。突出した才能を持つとされるこうした小中学生について、大学の講義などを受けることも含めた新たな教育方針の議論が進んでいます。その背景には、当事者が人知れず直面している“生きづらさ”がありました。【写真で見る】「友達と興味の角度が違う」ギフテッドの特異な“才能”と直面する“困難”“ギフテッド”教育に国が制度案大学講義を受講可に都内にあ