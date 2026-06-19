日本ハムは19日、育成の松岡洸希投手（25）と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は「93」。松岡は球団を通じて「再び支配下契約をしていただき、身が引き締まる思いとともに球団には感謝の気持ちでいっぱいです。ここまで支えてもらっている球団関係者、スタッフの皆様、そして応援してくださるファンの皆様への感謝を忘れず、結果で恩返しできるよう頑張ります。支配下契約がゴールではなく、チームの優勝に貢献し、納