お笑いコンビの「はりけ〜んず」が１９日、都内で行われた初の自伝本「前説芸人−主役になれなくてもこの場所で生きていく−」（ヨシモトブックス刊）のＰＲ合同取材会に出席した。結成３６年目を迎えるベテランの２人が芸人人生の悲喜こもごもを詰めた一冊。念願の一冊が出来上がるも、自伝本にしては厚さがうすいサイズとなり、新井義幸は「コミックスサイズです。字は大きいので、老眼でも読めます」と自虐。前田登は「本が