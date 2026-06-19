【一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!】 6月19日より発売 価格：1回730円 「一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!」が、セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで、6月19日に発売された。価格は1回730円 本商品は、ディズニーのアニメ映画「リロ＆スティッチ」に登場する人気キャラクター「スティッチ」