ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」二代目主宰の林尚弘氏は１９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「林尚弘のお茶んねる」を更新し、ビリビリ事件に言及した。「真の黒幕っぽい人がいるのかなというのが分かった」と切り出した。「令和の虎〇〇版」に出演している?初期アバター?こと青山裕太氏が「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ」からの食事会招待状を破り捨てるビリビリ動画を投稿し、炎上。激高した林氏は虎関連からの出禁を通告し