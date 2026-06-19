ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１９日、サッカーの北中米Ｗ杯に出場している日本代表が１次リーグ第２戦でチュニジア（２０日、メキシコ・モンテレイ）と対戦することを特集した。チュニジア代表は第１戦でスウェーデンに１―５で大敗しチームは監督交代を決断。新監督にルナール氏が就任した。スタジオでは出演者がスコアを予想したが、その中でコメンテーターを務めるタレントの三田寛子は「私、