【モデルプレス＝2026/06/19】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の藤牧京介が2026年6月18日、グループの公式Instagramを更新。ダンス動画を公開し話題を呼んでいる。【写真】INIメンバー「美しすぎ」LDH勢も絶賛のダンスカバー◆藤牧京介、EXILE「VICTORY」ダンス動画公開今回、藤牧は「NESMITHさんからリクエスト頂いたのでこれからの季節にぴったりで僕の大好きな曲を踊ってみました！！」とコメントし、2010年ワ