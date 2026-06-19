【モデルプレス＝2026/06/19】お笑い芸人のあばれる君が6月18日、自身のInstagramを更新。日焼けした姿を公開し、話題になっている。【写真】39歳人気芸人「メイクかと思った」タンクトップの形くっきり真っ黒日焼けショット◆あばれる君、日焼けショット公開あばれる君は「このタンクトップ好きなんだよなぁ！！」とつづり、日に焼けた肌のショットを投稿。タオルを胸の上で巻き、タンクトップの形がくっきりと見える日焼けした肌