【モデルプレス＝2026/06/19】クリエイターのしなこが6月18日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】登録者数130万人超30歳YouTuber「スタイル抜群」珍しいデザインのビキニ姿◆しなこ、水着姿披露しなこは「夏の475」とつづり、写真を投稿。プールを背景に、アンダーバスト部分と腰の部分にフリルのついた紫色のビスチェ風のビキニを着用し、美しいスタイルが際立っている。また、ポップなネックレ