19日の県内は緩やかに高気圧に覆われ、晴れまたは曇りとなっていて、長野県内は各地で真夏日に迫る勢いで気温が上がっています。その暑さの中、池田町ではラベンダーが見頃を迎え、清々しい香りに包まれています。池田町の夢農場では、約4ヘクタール畑に咲くラベンダーが見頃を迎えていて、午前中から多くの人が訪れていました。東京都から「風が吹くと、すごくいい香りがして」東京都から「日なたはすごく暑い