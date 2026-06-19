162.15エンベロープ1%上限（10日間） 161.38現値 161.34ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 160.70一目均衡表・転換線 160.5410日移動平均 160.06一目均衡表・基準線 160.0421日移動平均 158.94エンベロープ1%下限（10日間） 158.73ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 158.24100日移動平均 157.88一目均衡表・雲（上限） 157.41一目均衡表・雲（下限） 156.1