秋田朝日放送 「秋田わかまるねぎ」の市場関係者へのＰＲが行われ、秋田市で中華料理店を営んでいた店主がネギを使った料理を振る舞いました。 「秋田わかまるねぎ」は、丸果秋田県青果とＪＡ秋田なまはげが開発し、栽培と出荷を始めてから３年目となります。葉がやわらかくまるごと食べられるのが特徴です。 初夏限定の味を知ってもらおうと市場関係者へのＰＲが行われました。２０２５年に惜しまれつつ閉店した秋田市