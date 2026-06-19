長野県は18日、松本地域と北アルプス地域について、人の生活圏での目撃件数が多いとして、「ツキノワグマ出没注意報」の期間を2週間延長し、7月3日までとしました。松本地域ではの目撃件数は、6月12日から17日までの間で12件あり、前の週の1.5倍となっています。また、北アルプス地域では、6月1日から17日までに51件の目撃情報があり、平年と比べて1.6倍となっています。一方、木曽地域の注意報は6月26日までとしています。今年度