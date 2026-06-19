山形県遊佐町の鳥海山麓での岩石採取事業をめぐり、秋田県にかほ市の採石業者が町に対し、事業を規制対象とした処分の取り消しなどを求め、山形地方裁判所に訴えを起こしたことが分かりました。この業者が町を訴えるのは2017年以来2度目です。遊佐町によりますと、秋田県にかほ市の採石業・川越工業は去年3月、遊佐町の臂曲地区で標高およそ390メートルの地点から深さ30メートルまで掘って岩石を採取する事業計画を町