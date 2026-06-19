『DAZN』は、19日までに公式サイトを更新。DAZNサッカーの契約手続きについての騒動を謝罪し、今後の対応についてアナウンスした。【Xより】「新規受付を停止します」Xに投稿された全文DAZNサッカーをめぐっては、料金プランの表示がわかりにくいとの声が上がっており、途中解約ができない年間プランと月額プランの見分けがつかず、年間プランに誤って入ってしまったなどといった意見が寄せられていた。これに対し、『DAZN』は