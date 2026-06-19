広島は１９日、６月２３日・巨人戦（マツダ）での「メガ・エッグｂｙエネコムスポンサードゲーム」にて俳優の鈴木福が始球式を務めることを発表した。鈴木福はエネコム「メガ・エッグ」の顔として、テレビＣＭを中心に数年にわたってイメージキャラクターを務めている。自身も熱狂的なカープファンであることを公言しており、始球式にもこれまで複数回登場。昨年はアイブラックを着用して登場し、同じ名字の鈴木健矢に親しみ