【123話】 6月19日 公開 123話「新居内見の話」を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月19日、竹コミ！にて斎創氏によるマンガ「うちの会社の小さい先輩の話」123話「新居内見の話」を公開した。 123話では、片瀬の引っ越し内見に付き合うことになった篠崎。しかし、不動産屋さんの誤解により、入籍予定カップル向けの物件ばかりを紹介されて――。 竹コミ「うちの会社の小さ