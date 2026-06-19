【第63話】 6月19日公開 □第63話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月19日、小野中彰大氏によるマンガ「魔法少女にあこがれて」第63話を「竹コミ！」にて公開した。 第63話では、マキナが1人でおつかいにいく。心配で後をつけるこりす達だったが、道中では様々なトラブルが……。 □竹コミ「魔法少女にあこがれて」のページ （C）小野中彰大・竹書房