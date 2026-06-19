【「謎のユリイカ」1巻】 6月19日発売 価格：860円 「謎のユリイカ」1巻（吉富昭仁） 【拡大画像へ】 ぶんか社は、マンガレーベル「orSiS」より、「謎のユリイカ」1巻を6月19日に発売した。価格は860円。 本作は、吉富昭仁氏が手がけるガールコメディ。互いに惹かれ合いながらも性的嗜好のせいで反発し合う、2人の女子高生・静香と純玲の日常を描く。“ドM”同