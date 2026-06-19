6月18日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、とにかくカッコいい話を語り合う人気企画「やっぱり…カッケェ話〜令和に通じる男の美学〜」が放送された。酒井健太（アルコ＆ピース）は、相方・平子祐希と詐欺犯を撃退した体験談を語り…。【映像】アルピー酒井、詐欺電話のやりとりを激白「家宅捜索したら…」今回は、酒井と和田まんじゅう（ネルソンズ）に加えて、狩野英孝、アントニー（マテンロウ）、岩井勇