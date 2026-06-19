6月18日（現地時間17日）。フェニックス・サンズのデビン・ブッカーが、2026－27シーズンから背番号を「1」から「15」へ変更すると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。 2015年のドラフト1巡目13位でサンズに指名されてNBA入り後、ブッカーは11シーズンを通じて背番号1を着用。196センチ93キロのガードは、オールスターに5度、オールNBAチームに2度