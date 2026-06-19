１９日に実施された流動性供給（第４５６回）入札（対象：残存期間５年超１１年以下）は、最大落札利回り格差がプラス０．０２０％、平均落札利回り格差がプラス０．０１６％となった。応札倍率は２．９２倍となり、前回（５月２２日）の２．５１倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS