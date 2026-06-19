宮越ホールディングスが後場急伸している。同社はきょう、２６日に開催する第１５回定時株主総会で、今後の成長を支える柱となる半導体・ロボティクスの新規事業構想を正式に発表することを明らかにしており、これが材料視されているようだ。なお、総会では事業の狙い・背景・今後の見通しについて説明するとしている。 出所：MINKABU PRESS