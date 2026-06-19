「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１９日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」２位となっている。 キオクシアは大幅高で７連騰、怒涛の快進撃でついに１０万円の大台に乗せた。前日の米国株市場では半導体関連株が総じて買い人気を集めたが、そのなかメモリー大手のマイクロン・テクノロジー＜MU＞が８．７％高、ＮＡＮＤ型フラッシュ専業のサンディ