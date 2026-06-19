ザスパ群馬は19日、26-27シーズンに着用する新ユニフォームを発表した。クラブはユニフォームコンセプトを「地底の鼓動、再起の翼」と説明し、「源泉の力:止まることなく湧き出る熱い源泉は、選手たちの絶え間ない闘志」「挑戦と飛躍:2025年の経験を蓄え、今シーズン、私たちは再び高い空を目指す」「共鳴:このユニフォームを纏うことは、群馬の熱量そのものを背負うこと」と続けている。「ユニフォーム全面に温泉の水面と湯気