浦和レッズは19日、FC今治のMF笹修大(19)の完全移籍加入を発表した。2006年8月31日生まれの19歳は札幌大谷高から25年に今治に加入。初年度のJ2リーグで28試合に出場すると、百年構想リーグでは15試合に出場していた。笹はクラブを通じ、「浦和レッズに関わる全てのみなさま、初めまして。笹修大です。この歴史と伝統のあるクラブの一員として共に闘えることを、心から誇りに思います。浦和レッズというクラブは、ピッチに立