エレコム株式会社は、AC充電器とUSB Type-Cケーブルを一体化したモバイルバッテリーを6月下旬に発売する。容量の異なる5,000mAhと10,000mAhの2モデルを用意する。 AC充電器、USB Type-Cケーブル、モバイルバッテリーの3機能を1台に集約した製品。電源プラグは回転させて本体に収納できるスイングプラグ機構を採用した。 コンセントに挿した状態では、最大67W出力に対応。また、モバイルバッテリ&#