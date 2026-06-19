アウトドアブランド「ARC'TERYX（アークテリクス）」の神田ブランドストアが、店舗を複合ビル「神田スクエア（KANDA SQUARE）」内へと移転し、7月3日（金）にリニューアルオープンする。営業時間は11時00分から20時00分まで。 この移転にともない、現在の「アークテリクス 神田ブランドストア」（東京都千代田区神田小川町3-6 大栄堂ビル3F）は、6月21日（日）の営業をもってクローズする。