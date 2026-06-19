開催：2026.6.19 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 5 - 0 [エンゼルス] MLBの試合が19日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとエンゼルスが対戦した。 アスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプ、対するエンゼルスの先発投手はライアン・ジョンソンで試合は開始した。 1回裏、3番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打ってセンターへのスリ