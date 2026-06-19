FIFAワールドカップ2026北中米大会・1次リーグK組の第1戦が、17日（日本時間18日）に行われた。前人未踏の6大会連続ゴールを狙うポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）が登場したが、見せ場なく終わった。そのパフォーマンスに対して厳しい声が飛ぶ中、マンチェスター・ユナイテッド時代の同僚、ウェイン・ルーニー氏はフォローする姿勢を見せた。