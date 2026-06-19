Mrs. GREEN APPLEの「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」と「Soranji（私は最強）」が、6月22日付「オリコン週間合算ランキング」で、それぞれ累積600万ポイント、累積400万ポイントを達成した。【動画】Mrs. GREEN APPLE「私は最強」ライブシーン同ランキングは、CDの売上枚数、ストリーミングの再生数、デジタルダウンロードのDL数をポイント換算し、合計したもの。「青と夏（点描の唄（feat. 井上苑子））」は、最新