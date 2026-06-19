国会議事堂憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が19日の衆院本会議で、自民党や中道改革連合などの賛成多数により可決され、衆院を通過した。なり手不足の投票立会人の選任要件を緩和するなど、公選法に規定をそろえる内容。24日の参院憲法審査会で審議入りし、今国会中に成立する見通しだ。改正案は他に（1）離島から投票箱を運べない場合の現地での開票作業（2）AM放送からFMへの転換に伴い、FMでも改憲案の広報放送