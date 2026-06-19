◇女子ゴルフツアー ニチレイ・レディース第1日（2026年6月19日千葉県袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース＝65904ヤード、パー72）悲喜こもごものドラマが起きるツアーの出場権争い。今大会の終了後には、シードを持たない選手の優先出場順位を決める第1回リランキングが行われるため、今週は欠場者が出た場合の繰り上げ出場を狙い、22人もの選手が新袖コースで待機していた。16日の火曜日までに3人が欠場し、ウエーティン