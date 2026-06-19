憲法改正の手続きを定めた国民投票法改正案は１９日午後の衆院本会議で、与党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいなどの賛成多数で可決され、衆院を通過した。投開票の立会人などの規定を公職選挙法とそろえる内容で、与党は今国会中の成立を目指している。