夏の暑さを乗り切るための“凍らせメニュー”が、SNSで話題を集めている。【映像】ひんやりを楽しむ“凍らせメニュー”気象庁が発表した6〜8月の3カ月予報によると、平均気温は全国的に平年よりも高く、かなり厳しい暑さになるという。最高気温40℃以上となる「酷暑日」が制定された初めての夏が目前に迫る中、各企業が推奨する、冷やして楽しむ“凍らせメニュー”が注目を集めている。ニュース番