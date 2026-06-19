「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、18日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。来客に対して気になっていることを明かした。この日はTHE RAMPAGE吉野北人とともにゲスト出演した。吉野は自宅でのルールを問われると、来客に「手を洗ってもらいます」とトーク。その理由については「一応その…菌が…」と気になる様子で話した。あのは「ちょっと分かります」と吉野に同意すると、「