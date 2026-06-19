お笑いコンビ、はりけ〜んずの前田登（56）と新井義幸（55）が19日、都内で会見し、初の自伝本「前説芸人−主役になれなくてもこの場所で生きていく−」の発売が、1週間後の26日に迫った心境などを語った。2人との親交が厚いお笑い芸人タケト（50）の司会でトークショー形式で進行。2人は長くテレビ朝日系「M−1グランプリ」の予選や敗者復活戦のMC、テレビ東京系「開運！なんでも鑑定団」の前説などを務めてきただけに、冒頭で