SixTONESの森本慎太郎が18日、都内で行われた「レチスパアンバサダー就任＆新CM発表会」に登壇した。SixTONES・森本慎太郎○「15秒にしては濃厚なCMになった」仕上がりに手応え「レチスパ」は、エイチームウェルネスが開発したレチノール配合のクリームシャンプー。発表会では、アンバサダーを務める森本が出演する新CM「試してレチスパ」編(7月18日から放送)がお披露目された。同ブランドのアンバサダーに就任した森本は、“レチ