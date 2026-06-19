8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のデビュー3周年記念となる、初の写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』より、表紙、第1弾先行中面カットとしてメンバー8人のソロカットが解禁された。【写真】メンバー8人のソロカットが到着！『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』先行中面カットギャラリー全国4都市11公演開催した、グループ初となるアリーナツアー「MAZZEL 1st ARENA TOUR 2026 “Shall we hit the